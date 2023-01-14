Aslı Enver hamileliği hakkında konuştu

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak’la evlenen ve ilk bebeğine hamile olan Aslı Enver, rol aldığı “Sırça” oyununun çıkışında görüntülendi. Enver, hamileliği hakkında konuştu.

"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Enver, Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" sorularına, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Daha çocuğumuzun cinsiyeti de belli değil. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" şeklinde yanıt verdi.

Ne zamana kadar daha sahnede olacağı sorulan oyuncu, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" cevabını verdi.

"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Oyuncu daha önce, bebek ile ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.