Aslı Enver hamilelikle ilgili ilk kez konuştu: “Benim için yeni bir dönem"

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. Enver, nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Önceki akşam rol aldığı “Sırça” oyunu sonrası soruları yanıtlayan ünlü oyuncu hamilelik ile ilgili de ilk kez konuştu.

"OYUNUMUZ HARİKA GİDİYOR"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aslı Enver, 'Sırça' adlı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz her oyunda hemen tükeniyor. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Bebek için evlendiği ileri sürülen ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" yanıt vermekle yetindi.