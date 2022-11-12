Oyuncu Aslı Enver bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile birlikteydi. Aslı Enver, Ekim ayının sonunda gazetecilerin sorusu üzerine ilk kez konuşmuş ve ilişkilerinin 'süper' gittiğini söylemişti. Ve bugün çiftten sürpriz bir haber geldi. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi.