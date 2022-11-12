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Oyuncu Aslı Enver bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile birlikteydi. Aslı Enver, Ekim ayının sonunda gazetecilerin sorusu üzerine ilk kez konuşmuş ve ilişkilerinin 'süper' gittiğini söylemişti. Ve bugün çiftten sürpriz bir haber geldi. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi.
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Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Magazin basınında yer alan haberlere göre sürpriz nikahın şahitliklerini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
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Aslı Enver nikah haberini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Enver paylaşımına Evettt🤍 notunu düştü.
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İşte Aslı Enver'in bazı paylaşımları...