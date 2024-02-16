Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik kareler
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile yeni karelerini paylaştı. Enver ile eşinin Sevgililer Günü pozları sosyal medyanın en beğenilenlerinden oldu.
1 / 6
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.
2 / 6
Ünlü çiftin, bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.
3 / 6
Oyuncu Aslı Enver ile eşinin Sevgililer Günü pozları sosyal medyanın en beğenilenlerinden oldu. Sevgililer Günü'nde eşi ile romantik yemeğe çıkan Aslı Enver'in aşk dolu paylaşımlarda bulundu.
4 / 6