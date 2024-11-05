Aslı Enver, kızı Ela ve köpeği Oli'nin sevimli anlarını paylaştı
Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran ve kızıyla ilgilenen Aslı Enver, kızı Ela ve köpeği Oli'nin sevimli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına aldı.
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Kavak Yelleri'ndeki "Mine" karakteriyle hayatımıza giren Aslı Enver şimdilerde ekranlardan uzak kalarak anneliğin tadını çıkarıyor.
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Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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40 yaşındaki oyuncu bu kez de patili dostlarından Oli'yle kızının sevimli hallerini paylaştı.