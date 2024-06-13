Aslı Enver kızı Elay’la yeni pozlarını paylaştı: "İki gözümün çiçeği"

Aslı Enver’den mavi gözlü kızı Elay’la yeni pozlar geldi. Enver’in yeni pozlarına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

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Aslı Enver kızı Elay’la yeni pozlarını paylaştı: "İki gözümün çiçeği" - Resim : 1

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerden bildiğimiz başarılı oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.

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Aslı Enver kızı Elay’la yeni pozlarını paylaştı: "İki gözümün çiçeği" - Resim : 2

Kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü doğumdan aylar sonra sosyal medya hesabından yayımladığı bu fotoğraflarla göstermişti.

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Aslı Enver kızı Elay’la yeni pozlarını paylaştı: "İki gözümün çiçeği" - Resim : 3

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslı Enver, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden kızı Elay ile yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 

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Aslı Enver kızı Elay’la yeni pozlarını paylaştı: "İki gözümün çiçeği" - Resim : 4

Kızıyla objektif karşısında poz veren 40 yaşındaki oyuncu, bebeğine, "İki gözümün çiçeği" sözleriyle seslendi. 