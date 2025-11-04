Aslı Enver kızı Elay'la yeni pozunu paylaştı! Elay'ın sevimli hali ilgi gördü
Ünlü oyuncu Aslı Enver, hem profesyonel kariyerine hem de anneliğe aynı anda odaklanmış durumda. Şimdilerde Netflix dizisi "Enfes Bir Akşam" ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, bir yandan da kızı Elay ile geçirdiği zamanın keyfini çıkarıyor. Enver, annelik heyecanını ve mutluluğunu, kızı Elay'ın son halini gösteren fotoğrafları Instagram'dan takipçileriyle paylaşarak hayranlarından büyük ilgi görüyor.
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi Türk televizyon tarihinin önemli ve başarılı yapımlarında rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Aslı Enver, profesyonel hayatına hız kesmeden devam ediyor.
Oyuncu, kariyerindeki son önemli adımını, ünlü meslektaşı Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı Netflix dizisi "Enfes Bir Akşam" ile dijital platformlara taşıdı. Enver, bu yeni yapım sayesinde hayranlarıyla yeniden buluştu.
Ancak, başarılı oyuncu sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutluluğuyla da gündemde. 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir törenle evlenen Aslı Enver, bu evliliğinden doğan 2 yaşındaki kızı Elay ile anneliğin en güzel anlarını yaşıyor.
Sosyal medya hesabını sık sık güncelleyen ve özel hayatından samimi kareleri paylaşan Enver, son paylaşımıyla yine takipçilerinin içini ısıttı.