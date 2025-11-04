Aslı Enver kızı Elay'la yeni pozunu paylaştı! Elay'ın sevimli hali ilgi gördü

Ancak, başarılı oyuncu sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutluluğuyla da gündemde. 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir törenle evlenen Aslı Enver, bu evliliğinden doğan 2 yaşındaki kızı Elay ile anneliğin en güzel anlarını yaşıyor.