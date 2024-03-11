Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elay bebek...

Oyuncu Aslı Enver 4 Temmuz 2023'te dünyaya getirdiği kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

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Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elay bebek... - Resim : 1

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirmişti. 

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Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elay bebek... - Resim : 2

Çiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu ve Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. 

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Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elay bebek... - Resim : 3

Elay sevimli halleriyle sosyal medyayı sallarken Aslı Enver'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elay bebek... - Resim : 4

Minik Elay'ın babası Berkin Gökbudak'a benzetildi. Enver, kızı Elay'ı Berkin Gökbudak'a benzetenler için hem eşinin hem de kendisinin çocukluk fotoğrafını yayımladı. 