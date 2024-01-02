Aslı Enver, Meksika tatilinden kareler paylaştı

En son 'Arayış' adlı bir dijital projeyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirdi.

Meksika tatilinden kareler

Instagram hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Enver, yeni bir paylaşım yaptı.

Kızı ve eşiyle birlikte Meksika'ya giden Aslı Enver'in tatil karelerine beğeni yağdı.