Aslı Enver: Okulun ilk günü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.

Enver ve Gökbudak çifti, evliliklerinden bir yıl sonra kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

OKULUN İLK GÜNÜ

42 yaşındaki oyuncu, kızı Elay'ın anaokulundaki ilk gününün heyecanını ve sevincini takipçileriyle paylaştı.

"OKULUN İLK GÜNÜ"

Enver, yaptığı paylaşıma ise "Okulun ilk gününü başarmanın mutluluğu" notunu düştü.