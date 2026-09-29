Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Prag'a taşınıyor

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini bir yıl sonra kızları Elay’ı kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver ve Gökbudak, Çekya'nın başkenti Prag’a yerleşiyor.

Gökbudak, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla işleri nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu.

"BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR"

Taşınma sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Gökbudak, şu ifadeleri kullandı: Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; "Bir gün burası evimiz olabilir." O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.

Önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlanacaklarını belirten Berkin Gökbudak, "Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü" dedi.