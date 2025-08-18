Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın romantik paylaşım

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanı sıra mutlu aile yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen ve 2023'te kızları Elay'ı kucaklarına alan çift, romantik anlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerini sevindiriyor.

Anneliğin her anının keyfini çıkaran Aslı Enver, kızıyla geçirdiği dolu dolu anları takipçileriyle paylaşmaya devam ederken, son olarak eşiyle olan romantik bir paylaşım yaptı.

Pazar gününü eşi Berkin Gökbudak'la birlikte sahilde geçiren ünlü oyuncu, el ele dolaştıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk dolu bu kareler takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, Aslı Enver'in doğal güzelliği de dikkat çekti.