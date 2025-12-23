Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Tokyo kaçamağı

1 / 5
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.
Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin ardından Elay adında bir de kızları olmuştu.
Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Tokyo’ya tatile çıktı.
Enver, seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.