Aslı Enver, yeni dizisinin galasında siyah elbisesi ile dikkat çekti
Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Enfes Bir Akşam”, 9 Ekim akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciye tanıtıldı. Gala gecesine siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'in stili takipçilerinden tam not aldı.
Netflix'in yeni dönemdeki en iddialı yerli yapımlarından biri olan "Enfes Bir Akşam" dizisi, 9 Ekim akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciye tanıtıldı.
Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen lansmanda, dizinin başrol oyuncuları Aslı Enver ve Engin Akyürek, kırmızı halıdaki şıklıkları ve uyumlarıyla geceye damga vurdu.
Gala gecesine siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'in stil tercihleri dikkat çekti
Enver, elbise tercihini Balmain'den yana kullanırken, takılarını Baguette Jewellery'den seçti.