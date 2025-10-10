Aslı Enver, yeni dizisinin galasında siyah elbisesi ile dikkat çekti

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Enfes Bir Akşam”, 9 Ekim akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciye tanıtıldı. Gala gecesine siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'in stili takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Netflix'in yeni dönemdeki en iddialı yerli yapımlarından biri olan "Enfes Bir Akşam" dizisi, 9 Ekim akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciye tanıtıldı.

Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen lansmanda, dizinin başrol oyuncuları Aslı Enver ve Engin Akyürek, kırmızı halıdaki şıklıkları ve uyumlarıyla geceye damga vurdu. 

Gala gecesine siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'in stil tercihleri dikkat çekti 

Enver, elbise tercihini Balmain'den yana kullanırken, takılarını Baguette Jewellery'den seçti. 