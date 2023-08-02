Aslı Enver'den bebeğiyle yeni paylaşım

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

YENİ PAYLAŞIM

39 yaşındaki Enver, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik kızıyla bir paylaşım daha yaptı.

Eşinin yanında otururken Elay'ı kucakladığı görülen Aslı Enver'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"HOŞGELDİN ELOŞUM"

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşıp şu not düşmüştü: "Benim güzel ailem 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu ,huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum"