Aslı Enver'den hamilelik pozu

12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti. Bir kız bebek bekleyen oyuncu, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.

“Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim”

Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Aslı Enver, kural bozdu ve doğum gününe özel Instagram’da yaptığı paylaşım ile ilk kez karnını gösterdi.

Oyuncu paylaşımına “Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Asli Enver (@aslienver)'in paylaştığı bir gönderi

"İnşallah normal doğum olur"

Aslı Enver daha önce yaptığı bir açıklamada “Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur” demişti.