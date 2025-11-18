Aslı Enver'den kızı Elay ile pozlar
Son olarak Netflix'in 'Enfes Bir Akşam' dizisinde izlediğimiz Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Ünlü isim, minik kızı Elay ile yeni karelerini paylaştı.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.
ELAY ADINI VERDİ
Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
Oyuncu, kızı Elay ile yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayımladı.
