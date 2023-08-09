Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil
Kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.
Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Instagram sayfasında zaman zaman kızıyla birlikte yer aldığı karelere yer veren Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
" SAÇLARIM ŞEKİL"
Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" diyerek paylaştı.
"HOŞ GELDİN ELOŞUM"
Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.
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