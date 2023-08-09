Aslı Enver'den kızı Elay'la yeni paylaşım: Saçlarım şekil önümden çekil

Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Instagram sayfasında zaman zaman kızıyla birlikte yer aldığı karelere yer veren Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

" SAÇLARIM ŞEKİL"

Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" diyerek paylaştı.

"HOŞ GELDİN ELOŞUM"

Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.