Aslı Enver'den kızıyla ilk fotoğraf: Hoş geldin Eloşum...

8 ay önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına alma sevincini yaşadı.

İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Enver, sosyal medya hesabından kızının ilk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, kızı Elay'ın yüzünü yayınlamamayı tercih etti.

ASLI ENVER: HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ

Aslı Enver Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" diye yazdı.