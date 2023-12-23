Aslı Enver'den minik kızı Ela ve eşi Berkin Gökbudak'la Boston tatilinden pozlar

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl iş adamı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ve eşiyle Boston'a tatile gitti.

Boston tatilinden pozlar

Enver, tatilden mutlu aile karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Salih Bademci, Özge Özpirinçci, Eda Ece, Burçin Terzioğlu, Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.