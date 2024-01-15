Aslı Enver'den minik kızı Elay'la yeni poz: Uyku eğitimi alıyorum

Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Enver, Elay adını verdiği kızını 4 Temmuz'da kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Enver sosyal medya hesabından sık sık kızı ile paylaşım yapıyor.

"Uyku eğitimi alıyorum"

Kızı Elay'ın yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, minik kızı Elay'la sevimli bir paylaşım yaptı. Kızının yanında uyuyan Aslı Enver, sevimli pozun altına, "Uyku dersi alıyorum" notunu ekledi.