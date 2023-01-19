Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Güzel oyuncu Aslı Enver, Kasım ayında Berkin Gökbudak ile evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

KIZ BEBEĞİ OLACAK

Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı. Ünlü isimin kız bebek sahibi olacağı öğrenildi.

"ÇOK YENİ BİR DÖNEM"

Hamile olduğu haberlerinden sonra görüntülenen Enver, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.