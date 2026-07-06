Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi

Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, bu evlilikten 4 Temmuz 2023 tarihinde kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Ünlü oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor.

ELAY 1 YAŞINA GİRDİ

Son olarak Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay, 1 yaşına girdi. İkili, kızları için bir doğum günü partisi organize etti.

Kutlamaya, yakında anne olmaya hazırlanan oyuncu Merve Dizdar da katıldı ve o anları sosyal medya hesabından yayımladı.