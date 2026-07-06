Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin dünyalar tatlısı kızları Elay, yeni yaşına "merhaba" dedi.

Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi
Elele Online

Elele Online

Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, bu evlilikten 4 Temmuz 2023 tarihinde kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Tokyo kaçamağıMagazinAslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Tokyo kaçamağı

Ünlü oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor.Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi - Resim : 2

ELAY 1 YAŞINA GİRDİ

Son olarak Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay, 1 yaşına girdi. İkili, kızları için bir doğum günü partisi organize etti.Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi - Resim : 3

Kutlamaya, yakında anne olmaya hazırlanan oyuncu Merve Dizdar da katıldı ve o anları sosyal medya hesabından yayımladı.Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi - Resim : 4