Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu

Tims&B’nin Netflix için çekeceği 'Kuşatma' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizide Aslı Enver'in partneri belli oldu.

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Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu - Resim : 1

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu.  

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Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu - Resim : 2

Enver, uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncunun Netflix yapımı Kuşatma dizisiyle izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı. Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.

 

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Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu - Resim : 3

Televizyon Dünyası'ndaki habere göre güzel oyuncuya partner olması için başından beri ismi geçen Engin Akyürek.

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Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu - Resim : 4

İkili daha önce Adım Farah'ta bir araya gelecekti ancak son anda yapılan değişiklikle başrolü Demet Özdemir kapmıştı.