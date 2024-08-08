Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu.
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Enver, uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncunun Netflix yapımı Kuşatma dizisiyle izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı. Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.
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Televizyon Dünyası'ndaki habere göre güzel oyuncuya partner olması için başından beri ismi geçen Engin Akyürek.
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İkili daha önce Adım Farah'ta bir araya gelecekti ancak son anda yapılan değişiklikle başrolü Demet Özdemir kapmıştı.