Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu.