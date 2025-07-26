Aslı Hünel hayatını kaybeden annesini doğum gününde andı

Aslı Hünel ile oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel, 4 yıl önce babalarını kaybetti. Hünel kardeşlerin uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel de 20 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı kayıplardan dolayı zor günler geçiren Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaybettiği annesinin yaşını kutladı.

"İLK KEZ SESİ, KAHKAHASI, SARILMASI YOK"

Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Hünel, yaptığı paylaşımda "Bugün annemin doğum günü... Ama ilk kez onun sesi yok, kahkahası yok, sarılması yok... 19 Mayıs'ta gökyüzüne uğurladım annemi. O günden beri içimde bir boşluk, tarif edilemez bir özlem olur. Bugün kalbim onun hatıralarıyla çarpıyor. Gözümde tebessümü, kulağımda sesi, içimde tarifsiz bir sızı" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNE"

Daha sonra annesinin daha önce doğum gününü kutladıkları bir videoyu paylaşan Aslı Hünel "Her sene sana nasıl sürpriz yapsak diye düşünürdük işte onlardan biri. Meleğim huzurla uyu. İyi ki doğdu anne" dedi.