Aslı İnandık ve Cem Arıdağ evleniyor
Aslı İnandık, özel hayatında mutlu bir adıma imza attı. Başarılı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Cem Arıdağ’dan evlilik teklifi aldı.
Elele Online
Aslı İnandık, Cem Arıdağ ile birlikteliğini 2024'ün Aralık ayında katıldığı bir partide ilan etmişti.
İnandık ile Arıdağ, ilişkilerini resmiyete taşımaya karar verdi.
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Cem Arıdağ, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Arıdağ'a "Evet" yanıtını veren İnandık, mutlu gününe dair kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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"EVET" DEDİM
36 yaşındaki oyuncu, tektaşını gösterdiği fotoğraflara "Evet' dedim" notuyu düştü.
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Öte yandan Aslı İnandık, 2018'de o dönemki menajeri Ahad Kazmaz ile evlenmişti. İkili, 2024'ün Nisan ayında yollarını ayırmıştı.