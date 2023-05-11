Aslıhan Doğan 93 bin TL'lik hırkasını gelinlerine bırakacak

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, “Bi Dolaplar Çeviriyoruz” adlı YouTube kanalına konuk oldu. Doğan, giyinme odasını ünlü stylingler Derya Balkan ve Özgür Yüksel’e açtı. Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Aslıhan Doğan, çok konuşulan 93 bin liralık hırkasını gelecekteki gelinlerinden birine vereceğini söyledi ve ekledi:

'HERKES KENDİ ÖNÜNDEKİ TABAĞA BAKSIN'

“Ben bir parçayı fiyatı yüksek diye almam. O hırkanın rengini çok sevdim ve Londra seyahatimde aldım. Kendi kendime bir hediyeydi. Eşimin çok güzel bir lafı vardır; ‘Herkes kendi önündeki tabağa baksın.’ Çalışıyorum ve maddi gelirim var. Eşim de çalışıyor ve onun da geliri var. Kime ne aldığımdan.”

13 KIYAFET 6 SAAT İÇİNDE SATILDI

Ünlü isim, dolabından 25 parça kıyafeti de bir hayır kurumuna bağışlamak için programının ikinci el satış hesabında satışa çıkardı. Kıyafetlerden 13’ü 6 saat içinde satıldı.