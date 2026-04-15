Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın 13 yıllık gözlerden uzak evliliği: Ünlü çiftten romantik paylaşım

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. 2013 yılından bu yana istikrarlı bir birliktelik sürdüren ikili, takipçileriyle paylaştıkları romantik kareyle büyük beğeni topladı.



SET ARKADAŞLIĞINDAN UZUN SOLUKLU BİR EVLİLİĞE



Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın hikayesi, 2010-2014 yılları arasında yayınlanan "Şefkat Tepe" dizisinin setinde başladı. Dizideki iş arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, birlikteliklerini 9 Haziran 2013 tarihinde nikah masasına taşıdı. O günden bu yana özel hayatlarındaki dengeli duruşlarıyla bilinen çift, son olarak araç içinde çekilen doğal ve samimi bir fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.



DOĞRU KİŞİYLE EVLİLİK



Özel hayatındaki dengeli duruşuyla bilinen Aslıhan Güner, daha önceki açıklamalarında evliliğe dair düşüncelerini paylaşırken doğru partner seçiminin önemine dikkat çekmişti. Evliliğin, doğru kişiyle yapıldığında hayatı bir cennete dönüştürebileceğini, ancak yanlış seçimlerin bu süreci oldukça zorlaştırabileceğini ifade eden oyuncu, bu konudaki gerçekçi yaklaşımıyla takdir toplamıştı.



Geçtiğimiz aylarda anne olma isteğini dile getiren Aslıhan Güner, çocuk sahibi olmayı çok istediklerini belirtmişti. Özellikle kız çocuklarına olan sevgisini samimiyetle belirten oyuncunun bu sözleri büyük ilgi görmüştü.



ÇİFTİN KARİYER YOLCULUĞU



Çift, sadece özel hayatlarıyla değil, başarılı oyunculuk kariyerleriyle de tanınmaya devam ediyor. Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki 'Yıldız' karakteriyle büyük bir popülarite yakalayan ve ardından "Yalan" dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslıhan Güner, son olarak dijital platformda izleyiciyle buluşan "Sonradan Gurme" projesinde yer almıştı. Mert Kılıç ise son olarak; 2022 yılında Aslıhan Güner ile birlikte kamera karşısına geçtiği ve yapımcılığını da üstlendiği aksiyon türündeki 'Komutan' filminde başrolde yer almıştı.



