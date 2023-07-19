Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım

İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile geçen yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkına nazar değdi. Bu yaz evlenecekleri konuşulan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı. Ünlü çiftin ayrılık sebebinin ise anne olmak isteyen Gürbüz'in sevgilisini evliliğe ikna edememesi olduğu iddia edildi.

"Nokta"

Son olarak Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu, biten ilişkisi hakkında çıkan iddialara noktayı koydu. Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım geldi... İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Yemin ile bir kare yayınlayan Hacıoğlu, gönderisini "Nokta." notuyla paylaştı.