Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşka geldi! "Yol arkadaşım"

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Aslıhan Gürbüz, gönlünü kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten 36 yaşındaki Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.

YOL ARKADAŞIM

Tatile çıkan ikili en özel anlarını sevenleriyle paylaştı. İsmail Hacıoğlu fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlarken. Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi 'yol arkadaşım' notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İsmail Hacıoğlu (@ismailhaciogluofficial)'in paylaştığı bir gönderi

İLK PAYLAŞIM

Çift, daha önce, "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz..." notuyla yaptığı paylaşımla birlikteliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

AŞK ÇEŞME'DE BELGELENDİ

36 yaşındaki İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

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