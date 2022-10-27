Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşka geldi! "Yol arkadaşım"
Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Aslıhan Gürbüz, gönlünü kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten 36 yaşındaki Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.
YOL ARKADAŞIM
Tatile çıkan ikili en özel anlarını sevenleriyle paylaştı. İsmail Hacıoğlu fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlarken. Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi 'yol arkadaşım' notuyla paylaştı.
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İLK PAYLAŞIM
Çift, daha önce, "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz..." notuyla yaptığı paylaşımla birlikteliklerini sosyal medyaya taşımıştı.
AŞK ÇEŞME'DE BELGELENDİ
36 yaşındaki İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.
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