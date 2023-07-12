Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı iddiası

Oyuncu çift Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyordu. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftin son hamlesi dikkat çekti. İkilinin ilişkilerinde kriz yaşadığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, ENGELLEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin’le Kaş’a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz‘ün ilişkisine nazar değdi. Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu’nun ise fotoğrafları kaldırmadığı görüldü. İkilinin birkaç gün önce ayrılık kararı aldığı öğrenildi.