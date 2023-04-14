Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu romantik karelerini paylaştı
Oyuncu çift İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk devam ediyor. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik karelerini paylaştı.
İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı.Oyuncu çift, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında aşk haberleri çıkmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çift ara ara sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşıyor.
YENİ POZ
Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşım geldi. İkilinin siyah-beyaz pozuna beğeni yağdı. Takipçileri, "Lütfen ayrılmayın", "Bayılıyorum size", "Evlenin artık!" gibi yorumlarda bulundu.
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