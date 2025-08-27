Aslıhan Karalar'ın acı günü
Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti. Acı haberi veren Karalar, "Hayatımdaki en değerli varlığım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri, beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
Zülfiye Maleri, gece 02.45'te hayatını kaybetti. Karalar, "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" paylaşımı yaparak acı haberi duyurdu.
"DAYAN ANNEANNEM, YALNIZ BIRAKMA"
Öte yandan Aslıhan Karalar bir gün önce anneannesinin videosunu paylaşmış, "Dayan anneannem, yalnız bırakma..." ifadelerini kullanmıştı.