Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'a kutlama
Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Malbora, ikilinin birlikte çekilmiş özel anlarından oluşan bir video yayınladı.
Çağatay Ulusoy, 35'inci yaşına girdi. Sevgilisi ve meslektaşı Aslıhan Malbora, Ulusoy'un yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı.
Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.