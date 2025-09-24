Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'a kutlama

Çağatay Ulusoy, 35'inci yaşına girdi. Sevgilisi ve meslektaşı Aslıhan Malbora, Ulusoy'un yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı.

Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.