Aslıhan Turan'a, Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirden gözlerini kaçırması soruldu
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukraynalı spor muhabirinden gözlerini kaçırdığı anlar sosyal medyada viral olmuştu. Doğan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen Arda Turan sorusuna yanıt verdi.
1 / 5
Arda Turan, Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçınmıştı.
2 / 5
O görüntüler sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.
3 / 5
Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
4 / 5
Doğan, "Güldük, çok tatlı biri bu arada. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de evli bu arada inşallah ayıp olmamıştır onlara da" dedi.