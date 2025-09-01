Aslışah Alkoçlar ailecek tekne tatilinde
Cemiyet hayatının tanınan sevilen isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. Yaz sezonunun tadını çıkaran Demirağ, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.
Cemiyet hayatının genç temsilcisi Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte Türkiye'de çıktığı tekne tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaştı.
İki çocuk annesi Demirağ'ın paylaşımında özellikle karın kasları ve fit vücudu dikkat çekti.
Çocuklarıyla birlikte deniz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları büyük beğeni toplayan Alkoçlar'ın, tatil boyunca su sporları yapması ve akşam yemeği için balık tutması da takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek iki çocuk sahibi olmuştu.