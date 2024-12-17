Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatiline gitti. Alkoçlar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde - Resim : 1

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ aileleriyle birlikte kar tatiline çıktılar. 

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde - Resim : 2

Rotalarını Fransa'nın gözde kayak merkezi Val d'Isère'e çeviren Aslışah Alkoçlar ve ailesi keyifli zaman geçirdiler.

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde - Resim : 3

Alkoçlar, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde - Resim : 4