Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatilinde
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte Fransa Val d'Isère'de kar tatiline gitti. Alkoçlar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ aileleriyle birlikte kar tatiline çıktılar.
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Rotalarını Fransa'nın gözde kayak merkezi Val d'Isère'e çeviren Aslışah Alkoçlar ve ailesi keyifli zaman geçirdiler.
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Alkoçlar, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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