Aslışah Alkoçlar Demirağ kayak sezonunu St. Moritz'de açtı
Dubai'de yaşamlarını sürdüren ve magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler olan Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti, kayak sezonunu St. Moritz'de açtı. Aslışah Alkoçlar, St. Moritz'de kayak yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak tatillerinden keyifli anları gözler önüne serdi.
Sinema efsanesi Hülya Koçyiğit'in torunu ve Ender ile Gülşah Alkoçlar çiftinin kızı olan Aslışah Alkoçlar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Şubat 2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Alkoçlar'ın, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor. Sosyete hayatıyla ve kısa sürede doğum sonrası hızla forma girerek fit halini öne çıkaran paylaşımlarıyla dikkat çeken Alkoçlar, aktif sosyal hayatını da sürdürüyor.
Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, heyecan dolu bir gezi maratonuna imza attı. Çift, öncelikle Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanını yakından takip etmek için Abu Dabi'ye gitti. Bu yüksek tempolu etkinliğin hemen ardından ise rotalarını, İsviçre'nin dünyaca ünlü ve gözde kayak merkezi St. Moritz'e çevirerek kış sezonunu açtı.
Aslışah Alkoçlar, kayak yaptığı keyifli anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından "Ski partner" notuyla takipçileriyle paylaştı.