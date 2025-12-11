Aslışah Alkoçlar Demirağ kayak sezonunu St. Moritz'de açtı

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, heyecan dolu bir gezi maratonuna imza attı. Çift, öncelikle Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanını yakından takip etmek için Abu Dabi'ye gitti. Bu yüksek tempolu etkinliğin hemen ardından ise rotalarını, İsviçre'nin dünyaca ünlü ve gözde kayak merkezi St. Moritz'e çevirerek kış sezonunu açtı.