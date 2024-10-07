Aslışah Alkoçlar, denim tarzıyla dikkatleri üzerine topladı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, denim tarzıyla ve karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı.
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Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunan Aslışah Alkoçlar, düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor.
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Formuna dikkat eden Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla dikkat çekiyor.
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Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Alkoçlar, kot pantolunu ve büstiyeriyle pozlarını paylaştı.
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2 çocuk annesi Alkoçlar'ın pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.