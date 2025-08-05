Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı

Önce yaz tatili için Türkiye'ye gelen, ardından yeni yaşını Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit ile kutlayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın yeni durağı İskoçya oldu. Alkoçlar'ın paylaştığı aile pozları, kısa sürede büyük beğeni topladı. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı - Resim : 1

İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında evlenen ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoğun seyahat temposuna devam ediyor. 

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Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı - Resim : 2

Yeşilçam'ın duayen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olan Alkoçlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte Dubai'de yaşıyor.

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Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı - Resim : 3

Önce yaz tatili için Türkiye'ye gelen, ardından yeni yaşını Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit ile kutlayan çiftin yeni durağı İskoçya oldu. 

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Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı - Resim : 4

Cemiyet hayatının bu sevilen çifti, çocuklarıyla birlikte İskoçya'yı karış karış gezdiler.