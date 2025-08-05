Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı
Önce yaz tatili için Türkiye'ye gelen, ardından yeni yaşını Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit ile kutlayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın yeni durağı İskoçya oldu. Alkoçlar'ın paylaştığı aile pozları, kısa sürede büyük beğeni topladı.
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İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında evlenen ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoğun seyahat temposuna devam ediyor.
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Yeşilçam'ın duayen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olan Alkoçlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte Dubai'de yaşıyor.
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Önce yaz tatili için Türkiye'ye gelen, ardından yeni yaşını Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit ile kutlayan çiftin yeni durağı İskoçya oldu.
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Cemiyet hayatının bu sevilen çifti, çocuklarıyla birlikte İskoçya'yı karış karış gezdiler.