Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı
Alkoçlar ve Demirağ aileleri, Uludağ’ın karlı atmosferinde bir kez daha mutluluk pozu verdi. Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ve iş insanı eşi Kaan Demirağ, küçük kızları Ada’nın yeni yaşını zirvede, aile arasında düzenlenen bir partiyle kutladı.
Şubat 2021'de Kaan Demirağ ile görkemli bir düğünle evlenen ve kısa sürede Cem ile Ada’yı kucağına alan Aslışah Alkoçlar, bu kez anne ve babasının da dahil olduğu bir aile tablosuyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ender ve Gülşah Alkoçlar, torunları Ada’nın bu özel gününde kızları ve damatlarını yalnız bırakmadı. Uludağ’ın kış güneşinde hep birlikte kesilen doğum günü pastası, ailenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı en renkli karelerden biri oldu. Cem ve Ada’nın neşeli halleri ise karelere anlık mutluluklar olarak yansıdı.
Sosyal medyadaki fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla sık sık ilham kaynağı olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, doğum sonrası kısa sürede formuna kavuşmasıyla yine dikkatleri üzerine çekti.