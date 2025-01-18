Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı
Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Alkoçlar kızının baleye başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Alkoçlar dört yaşındaki oğlu Cem Demirağ'ı tenis sporuna başlatırken iki yaşındaki kızı Ada'yı da ihmal etmedi.
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Sosyetik güzel, kızı Ada'yı da bale kursuna başlattı.
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Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Ada'nın sevimli halleri beğeni topladı.