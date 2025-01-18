Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı

Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.  Alkoçlar kızının baleye başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı - Resim : 1

İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

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Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı - Resim : 2

Alkoçlar dört yaşındaki oğlu Cem Demirağ'ı tenis sporuna başlatırken iki yaşındaki kızı Ada'yı da ihmal etmedi. 

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Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı - Resim : 3

Sosyetik güzel, kızı Ada'yı da bale kursuna başlattı.

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Aslışah Alkoçlar kızının baleye başladığı anları paylaştı - Resim : 4

Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Ada'nın sevimli halleri beğeni topladı. 