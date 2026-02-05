Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’dan romantik yıl dönümü kutlaması
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bugün iş insanı eşi Kaan Demirağ ile evliliğinin 5. yılını kutlayarak sosyal medyada romantik rüzgarlar estirdi.
Şubat 2026’nın ilk haftasında cemiyet dünyasının en çok konuştuğu olaylardan biri, Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’ın evliliklerindeki beşinci yılı geride bırakmaları oldu.
5 Şubat 2021 tarihinde, Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olarak tüm Türkiye’nin meraklı bakışları altında dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, bu özel günü Instagram üzerinden paylaştığı nostaljik ve romantik karelerle taçlandırdı.
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’ın beş yıllık serüvenine baktığımızda, bu ilişkinin sadece bir "magazin haberi" olmanın ötesine geçerek örnek gösterilen bir aile tablosuna dönüştüğünü görüyoruz.
Çiftin Dubai'deki yaşamları, Aslışah Alkoçlar’ın spor disiplini ve sağlıklı yaşam konusundaki kararlı duruşuyla birleşince, sosyal medyadaki etkisi de katlanarak arttı. Bugün yapılan paylaşımlarda Aslışah Alkoçlar’ın eşine olan aşkını "ilk günkü heyecanla" vurgulaması ve Kaan Demirağ’ın "Happy Anniversary" mesajıyla bu duygulara ortak olması, çiftin takipçilerinden binlerce tebrik ve beğeni almasını sağladı.