Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’dan romantik yıl dönümü kutlaması

Çiftin Dubai'deki yaşamları, Aslışah Alkoçlar’ın spor disiplini ve sağlıklı yaşam konusundaki kararlı duruşuyla birleşince, sosyal medyadaki etkisi de katlanarak arttı. Bugün yapılan paylaşımlarda Aslışah Alkoçlar’ın eşine olan aşkını "ilk günkü heyecanla" vurgulaması ve Kaan Demirağ’ın "Happy Anniversary" mesajıyla bu duygulara ortak olması, çiftin takipçilerinden binlerce tebrik ve beğeni almasını sağladı.