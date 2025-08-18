Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar
Şu anda ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'u tercih etti. Alkoçlar'ın tatil stilinde, sezonun öne çıkan renklerinden enginar (artichoke) tonlarındaki elbise giymesi dikkat çekti.
1 / 5
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek iki çocuk sahibi olmuştu.
2 / 5
Şu anda ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Alkoçlar, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'u tercih etti.
3 / 5
Sosyetik isim, Bodrum'daki tatilinden yeni paylaşımlar yaptı. Tercih ettiği şık yazlık kıyafetlerle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, özellikle son paylaşımındaki stiliyle takipçilerinden tam not aldı.
4 / 5
Alkoçlar'ın tatil stilinde, sezonun öne çıkan renklerinden olan enginar (artichoke) tonlarındaki AWAVE markalı elbisesi ve Bottega Veneta çantasıyla yakaladığı uyum büyük beğeni topladı.