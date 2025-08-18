Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar

Şu anda ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'u tercih etti.  Alkoçlar'ın tatil stilinde, sezonun öne çıkan renklerinden enginar (artichoke) tonlarındaki elbise giymesi dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar - Resim : 1

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek iki çocuk sahibi olmuştu. 

2 / 5
Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar - Resim : 2

Şu anda ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Alkoçlar, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'u tercih etti. 

3 / 5
Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar - Resim : 3

Sosyetik isim, Bodrum'daki tatilinden yeni paylaşımlar yaptı. Tercih ettiği şık yazlık kıyafetlerle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, özellikle son paylaşımındaki stiliyle takipçilerinden tam not aldı.

4 / 5
Aslışah Alkoçlar'dan Artichoke rengi elbisesiyle şık pozlar - Resim : 4

Alkoçlar'ın tatil stilinde, sezonun öne çıkan renklerinden olan enginar (artichoke) tonlarındaki AWAVE markalı elbisesi ve Bottega Veneta çantasıyla yakaladığı uyum büyük beğeni topladı.