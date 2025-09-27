Anasayfa Magazin Aslışah Alkoçlar'ın oğlu Cem 4 yaşına girdi! İşte aile arasındaki kutlamadan kareler
Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ'ın oğlu Cem 4 yaşına girdi. Ünlü isim oğlunun doğum günü için Dubai'de aile arasında kutlama hazırladı.
İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında evlenen ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlar Demirağ, oğulları Cem'in 4. yaş gününü kutladı.
Yeşilçam'ın duayen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu olan Alkoçlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadığı Dubai'de aile arasında samimi bir kutlama düzenledi.
Oğlu Cem için Hulk temalı özel bir doğum günü kutlaması organize eden Demirağ çifti, kutlamaya sadece aile yakınlarını davet etti.
Dubai'de deniz kenarında gerçekleşen kutlamada, çift oğullarıyla birlikte pasta kesti ve keyifli anlar yaşadı.