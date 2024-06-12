Asmalı Konak dizisinin ekibi 22 yıl sonra yeniden bir arada!

Sahne programlarında özellikle kadınların çok büyük sevgi seliyle karşılaşan Özcan Deniz, ailesinin yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu söyledi. İpek Tuzcuoğlu “Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam” dedi. Özcan Deniz ise, “Sahne dinç tutuyor. Sahnede yaşım 15-20 yaşa düşüyorum. Kendime getiriyor. Kendimi ekstra da yormuyorum. Samar bana iyi bakıyor, oğlum Kuzey’le de çok iyi arkadaşlar…” karşılığını verdi.