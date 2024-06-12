Asmalı Konak dizisinin ekibi 22 yıl sonra yeniden bir arada!

“Asmalı Konak” dizisi 2000’li yıllara damga vurmuştu. İpek Tuzcuoğlu‘nun “Yarım” adlı şiir kitabının Maslak 42’de yer alan Kulis adlı mekânda düzenlenen tanıtımı efsane dizinin unutulmaz oyuncuları Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız’ı buluşturdu.
Geçen sezon Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği doktor Levent rolüyle büyük beğeni toplayan Özcan Deniz’i eşi Samar Dadgar karşıladı.
Asmalı Konak dizisinde rol arkadaşları Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu‘yla Özcan Deniz, duygusal anlar yaşadı ve “Kapadokya‘da çekilen bir iş kalibresi ne olursa olsun tutuyor. Asmalı Konak bir coğrafyanın kaderini değiştirdi” dedi.
Sahne programlarında özellikle kadınların çok büyük sevgi seliyle karşılaşan Özcan Deniz, ailesinin yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu söyledi. İpek Tuzcuoğlu “Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam” dedi. Özcan Deniz ise, “Sahne dinç tutuyor. Sahnede yaşım 15-20 yaşa düşüyorum. Kendime getiriyor. Kendimi ekstra da yormuyorum. Samar bana iyi bakıyor, oğlum Kuzey’le de çok iyi arkadaşlar…” karşılığını verdi.