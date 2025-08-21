'Asmalı Konak' ekibi 23 yıl sonra bir arada: "Adeta zamanı büktük

Türk dizi tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan ve 2003 yılında ekranlara veda eden Asmalı Konak'ın sevilen oyuncuları, yıllar sonra anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Başrollerini Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizinin oyuncuları, bir araya gelerek hayranlarına nostaljik bir sürpriz yaptı.

Dizinin 'Hayriye' karakterine hayat veren Goncagül Sunar, 'Lale' karakterini canlandıran Aysun Metiner ve 'Fatma' rolündeki Nihal Menzil, dizide 'Sümbül Karadağ' karakteriyle akıllarda yer eden duayen oyuncu Selda Alkor'u evinde ziyaret etti.

Buluşmanın mutluluğunu sosyal medyada paylaşan Selda Alkor, fotoğraflara duygu dolu bir not düştü:

"Sürpriz ziyaret, sürpriz buluşma... Resmen zamanı büktük ve çok özleşmişiz."

Bu samimi buluşma, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, Asmalı Konak'ın ne kadar unutulmaz bir yapım olduğunu bir kez daha gösterdi.