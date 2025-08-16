Astrolog Nuray Sayarı evlendi: Gelinliği dikkat çekti

54 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile evlilik kararı aldı. Çifti en mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sayarı'nın seçtiği gelinlik güne damga vurdu.

"EŞİM ÖYLE KOLAY KOLAY BEĞENMEZ"

Sayarı'nın eşi de gelinliğe tam not verdi. Sayarı yaptığı paylaşımda, "Eşim öyle kolay kolay beğenmez" dedi.