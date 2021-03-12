Astronomik paraları ve teklifleri reddeden 20 ünlü

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ABBA YENİDEN BİRLEŞME TURU İÇİN 1 MİLYAR DOLAR TEKLİFİ REDDETTİ

İsveçli pop grubu ABBA 1972’de kuruldu ve kariyerine 1982’de son verdi. 1974’te “Waterloo” şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazandı. Sonrasında dünya çapında ünlendiler. Bu başarının getirisi albüm satışlarına da yansıdı. Dünya çapında ortalama 150 milyon- 380 milyon arasında albüm sattıkları tahmin ediliyor ve bu da onları tüm zamanların en çok albüm satan müzisyenlerinden biri yapıyor.

Aktif olarak performans sergilemiyor olsalar da popülariteleri hiç tükenmedi. Dağılmalarından yaklaşık 30 yıl sonra, 2000 yılında gruba yeniden birleşme turu için 1 milyar dolar teklif edildi. Ne yazık ki, grup üyeleri teklifi geri çevirdi. Çünkü ABBA üyeleri, yeniden birleşmiyor oluşlarının popüler kalmalarına yardımcı olduğuna inanıyordu. Ayrıca turun istenmeyen strese ve çokça zamana mal olacağını biliyorlardı.