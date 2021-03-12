Astronomik paraları ve teklifleri reddeden 20 ünlü
Büyük ünlülerin çok para kazandıkları bir sır değil. Kazandıkları bu paranın yanında bir de ekstra reddettikleri teklifler var. Bu teklifleri genelde ünlüler ya istemedikleri ya da ilkelerine uymadığı için geri çeviriyorlar.
Kimi ünlüler reddettikleri bu astronomik teklifler için pişmanlık duyuyor kimiyse hiç pişmanlık duymuyor.
İşte ceplerini parayla doldurma şansı olan ama bu şansı geren tepen, kaçıran ünlülerin listesi!
ABBA YENİDEN BİRLEŞME TURU İÇİN 1 MİLYAR DOLAR TEKLİFİ REDDETTİ
İsveçli pop grubu ABBA 1972’de kuruldu ve kariyerine 1982’de son verdi. 1974’te “Waterloo” şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazandı. Sonrasında dünya çapında ünlendiler. Bu başarının getirisi albüm satışlarına da yansıdı. Dünya çapında ortalama 150 milyon- 380 milyon arasında albüm sattıkları tahmin ediliyor ve bu da onları tüm zamanların en çok albüm satan müzisyenlerinden biri yapıyor.
Aktif olarak performans sergilemiyor olsalar da popülariteleri hiç tükenmedi. Dağılmalarından yaklaşık 30 yıl sonra, 2000 yılında gruba yeniden birleşme turu için 1 milyar dolar teklif edildi. Ne yazık ki, grup üyeleri teklifi geri çevirdi. Çünkü ABBA üyeleri, yeniden birleşmiyor oluşlarının popüler kalmalarına yardımcı olduğuna inanıyordu. Ayrıca turun istenmeyen strese ve çokça zamana mal olacağını biliyorlardı.
JERRY SEINFELD 110 MİLYON DOLARI GERİ ÇEVİRDİ
Jerry Seinfeld’ı, soyadını da taşıdığı Seinfeld sitcomunda kendine dayanan bir karakteri canlandırmasıyla tanınıyordu. Şov 1989’dan 1998’e kadar yayınlandı ve çok popüler oldu. O kadar başarılıydı ki NBC, TV’deki en büyük şov olduğu için devam ettirmek istedi.
Seinfeld’a bir sezon daha devam etmesi için kimsenin karşı koyamayacağı bir meblağ teklif ettiler: 22 bölümlük sezon için 110 Milyon dolar! Ancak Seinfeld, bu şova her şeyini verdiğini düşündü ve kendine vakit ayırmak için bu teklifi kabul etmedi. Kararından pişman olup olmadığı sorulduğunda, her şeyi bitirmek için mükemmel bir an olduğunu söyledi.
“Somebody That I Used To Know” şarkısı YouTube Reklamlarından Muhtemelen 1,6 Milyon Dolar Kazanabilirdi
“Somebody That I Used To Know” adlı şarkı 2011’ de yayınlandı. Gerçek adı Wally De Backer olan sanatçı Gotye’nin, en başarılı parçasıdır. Uluslararası listelerde zirveye ulaştı ve Şubat 2021 itibariyle klip 1,6 milyardan fazla görüntülendi.
YouTube’da bu kadar çok izlenimi olan bir kişinin, sitedeki reklamlardan bir ömür boyu yetecek para kazanacağını düşünürsünüz. Gotye için durum böyle değil! En başarılı videosundan ya da YouTube kanalındaki herhangi bir videodan para kazanmadı. Elbette, müzik videosundan ne kadar para kazanılacağını yalnızca tahmin edebiliriz. Ancak buna kıyasla Koreli sanat PSY, “Gangnam Style” videosu 2 milyar görüntülenmeye ulaştığında yalnızca reklam gelirinden yaklaşık 2 milyon dolar kazandı.
Gotye, müziğinin reklamlardaki ürünlerle ilişkilendirilmesini istemiyordu ve müziğini satmakla da ilgilenmiyordu. Gotye’nin potansiyel olarak YouTube reklamlarından para kazanamamasının en basit sebebi aslında böyle bir duruma düşmek istememesiydi.