Astronomik paraları ve teklifleri reddeden 20 ünlü

“Somebody That I Used To Know” şarkısı YouTube Reklamlarından Muhtemelen 1,6 Milyon Dolar Kazanabilirdi

“Somebody That I Used To Know” adlı şarkı 2011’ de yayınlandı. Gerçek adı Wally De Backer olan sanatçı Gotye’nin, en başarılı parçasıdır. Uluslararası listelerde zirveye ulaştı ve Şubat 2021 itibariyle klip 1,6 milyardan fazla görüntülendi.

YouTube’da bu kadar çok izlenimi olan bir kişinin, sitedeki reklamlardan bir ömür boyu yetecek para kazanacağını düşünürsünüz. Gotye için durum böyle değil! En başarılı videosundan ya da YouTube kanalındaki herhangi bir videodan para kazanmadı. Elbette, müzik videosundan ne kadar para kazanılacağını yalnızca tahmin edebiliriz. Ancak buna kıyasla Koreli sanat PSY, “Gangnam Style” videosu 2 milyar görüntülenmeye ulaştığında yalnızca reklam gelirinden yaklaşık 2 milyon dolar kazandı.

Gotye, müziğinin reklamlardaki ürünlerle ilişkilendirilmesini istemiyordu ve müziğini satmakla da ilgilenmiyordu. Gotye’nin potansiyel olarak YouTube reklamlarından para kazanamamasının en basit sebebi aslında böyle bir duruma düşmek istememesiydi.