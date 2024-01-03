Ata Demirer: Adıma hesap açıp reklam aldılar

Komedyen Ata Demirer X hesabından adını kullanarak sosyal medyada fan hesabı açıp reklam alan kişiye tepki gösterdi.

"HER TÜRLÜ PAYLAŞIMI YAPMIŞ"

Demirer "Adam adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" ifadelerini kullandı.

Adam adıma Fan hesabı açmış

Her türlü paylaşımı yapmış

Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış

Bugün de reklam almış

🥵😳

Bu çağda aşklar yalan 🤥 — atademirer (@atademirer) January 2, 2024

Geçen gün de Türkan Şoray, adına açılan sahte X (Twitter) hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır."